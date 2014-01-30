Итальянская оппозиция требует импичмент президента Наполитано

Оппозиционное политическое движение "5 звезд" представило в нижней палате парламента Италии официальные обвинения против президента республики Джорджо Наполитано, пишет ИТАР-ТАСС. Таким образом, отмечают местные СМИ, начался давно обещанный неформальным лидером движения бывшим комиком и блогером Беппе Грилло процесс импичмента.

В заявлении "пятизвездных" парламентариев указывается, в частности, что глава республики направлял на одобрение антиконституционные законопроекты, злоупотреблял служебным положением в вопросах дарования помилования, влиял на судебные процессы, связанные с обвинениями государственного руководства в сговоре с боссами мафии. В связи с этими обвинениями движение "5 звезд" требует начать парламентский процесс импичмента президента.

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Согласно итальянскому законодательству, окончательное решение об отставке президента, если предварительно за это высказалось абсолютное большинство в парламенте, в любом случае принимает кассационный суд. Ни одна из попыток импичмента за всю историю республики не доходила до данного этапа. Одним словом, как указывают местные наблюдатели, это очередная провокационная акция членов движения "5 звезд", которые регулярно саботируют работу парламента.

88-летний Джорджо Наполитано - первый президент Италии, переизбранный на второй срок (в апреле 2013 года). Он уже неоднократно давал понять, что ввиду преклонного возраста намерен завершить досрочно мандат, рассчитанный на семь лет.