Экс-президента Египта Мурси будут судить за побег из тюрьмы

По данным следствия, Мурси причастен к беспорядкам в тюрьме Вади ан-Натрун, где он содержался во время событий начала 2011 года и откуда бежал вместе с соратниками, передает РИА Новости.

Прокуратура заявляет, что располагает доказательствами того, что побег был осуществлен при помощи палестинского исламистского движения ХАМАС. Это же движение, по мнению гособвинения, причастно и к нападениям на полицейские участки, штурмам тюрем, поджогам в январе-феврале 2011 года.

Ожидается, что перед судом Мурси предстанет вместе с другими 130 фигурантами дела о побеге, включая 70 представителей группировки ХАМАС.

Этот процесс является одним из четырех судебных разбирательств в отношении экс-президента и ряда его ближайших соратников. Одним из самых серьезных обвинений, выдвинутых против них, стало обвинение в преднамеренном убийстве и насилии в отношении демонстрантов во время беспорядков у резиденции главы государства в декабре 2012 года.

Мурси, являвшийся до избрания на высший государственный пост заместителем главы исламистской ассоциации ''Братья-мусульмане'', сейчас находится в следственном изоляторе тюрьмы Бурдж аль-Араб в пригороде Александрии. Он был отстранен от власти военными 3 июля 2013 года после массовых выступлений египтян с требованием его отставки.