Владимир Жириновский нашел могилу отца в Израиле и свои корни в Украине

Лидер ЛДПР, вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский после многолетних поисков нашел в Израиле могилу своего отца и впервые встретил двоюродного брата, который держит магазин в Тель-Авиве и знает лишь несколько слов по-русски.

На пресс-конференции в Тель-Авиве сильный, уверенный в себе политик не скрывал слез, рассказывая о жизни своего отца, в последний раз видевшего сына, когда тому было всего несколько месяцев отроду.

"Пятьдесят, сорок лет назад начинал искать, двадцать, десять. Наконец общими усилиями - моими собственными, журналистов, дипломатов российского посольства в Израиле - я имею полную информацию о моем отце", - сказал Жириновский.

Российский политик рассказал, что, вопреки расхожему мнению, его отец, Вольф Эдельштейн, был по профессии не юристом, а коммерсантом и агрономом с дипломом Гренобльского университета (Франция), который он закончил в 1932 году.

"Сегодня в России за меня могут голосовать все крестьяне России, поскольку я не сын юриста, как издевались надо мной журналисты, а я сын агронома и коммерсанта. И дядя - брат моего отца - тоже занимался земельным правом", - сказал Жириновский.

Отец лидера ЛДПР родился в 1907 году в украинском городе Костополе, который тогда был частью Российской империи, в семье зажиточного фабриканта, лидера местной еврейской общины.

Семья Эдельштейнов продолжала там жить, и когда 1920 году Костополь перешел к Польше, и когда в 1939 году вошел в состав Ровенской области Советской Украины.

Все перечеркнула Великая Отечественная война. "В результате фашистской агрессии дедушка с бабушкой были расстреляны, сестра моего отца с дочерью были расстреляны. Четыре человека - дедушка, бабушка, тетка с дочерью", - рассказывает Жириновский.

"Отец мой, Вольф Эдельштейн, с его братом младшим Аароном успели уехать. Их эвакуировали в Алма-Ату. Там мой отец познакомился с моей матерью Александрой Павловной Жириновской, а его брат с другой беженкой из Ленинграда", - продолжил он.

После войны, в 1946 году, Вольфа и Аарона, имевших польское гражданство, отправили в Польшу. "Поскольку у них были польские паспорта, советские им еще не успели выдать, то по приказу Сталина, на основании международных договоров их отправили в Польшу, в Варшаву", - рассказывает Жириновский.

В 1949 году оба брата - отец и дядя Жириновского - эмигрировали в Израиль.

"Отец, как все, кто первыми переехали в Израиль, получил комнату в бараке, а потом уже с 1953 года до дня смерти, 30 лет, проживал здесь в центре (Тель-Авива) на улице Дизенгоф. Я посетил эту квартиру на втором этаже - скромная двухкомнатная квартира. И работал он в одной и той же фирме, которая занималась закупкой сельхозтехники для Израиля", - сказал Жириновский.

В Израиле Вольф Эдельштейн женился второй раз, детей от этого брака у него не было. В 1983 году он умер в возрасте 76 лет.

"Он вышел из своего дома, стал переходить улицу и уже на ту сторону тротуара ступил, но автобус с остановки тронулся и сбил его. Его доставили в больницу, три недели он проболел, были у него переломы бедра, видимо, другие какие-то ушибы. В конечном итоге это дало инсульт, и 20 августа он скончался", - продолжил Жириновский.

Вольфа (Зеева) Эдельштейна похоронили на кладбище города Холона, недалеко от Тель-Авива.

"Он 34 года отработал на Израиль, честно работал. Обычный служащий, получал обычную зарплату, потом 11 лет на пенсии был и не имел своего дома. Сперва барак для приезжих, потом была съемная квартира в центре Тель-Авива", - завершил Жириновский рассказ о своем отце.

Теперь в Тель-Авиве живет двоюродный брат Жириновского - Ицхак Эдельштейн.

"В честь дедушки его назвали Ицхаком. Единственный кровный родственник. Сын моего дяди, который был братом моего отца", - представил российский политик обретенного кузена, также пришедшего на пресс-конференцию.

У Ицхака Эдельштейна - двое взрослых сыновей и магазин в Тель-Авиве, торгующий товарами для дома. Жириновский всю жизнь хранил единственную фотографию отца, двоюродный брат передал ему 120 снимков и множество документов из семейного архива, восстановивших всю историю жизни его отца.

"Теперь мне все известно за все его 76 лет: когда он родился, кто его родители, как он учился во Франции, как оказался в Алма-Ате, как они вернулись в Польшу, из Польши переехали в Израиль, где он прожил 34 года", - сказал Жириновский.

Вместе с фотографиями и документами лидер ЛДПР увозит на родину личные вещи отца - фарфоровую сахарницу, блюдо для хлеба и теплое ватное одеяло.

РИА "Новости"