В Хорватии уже выполнили ”обещание Тимошенко”

С 1 января 2008 года Хорватия отменила обязательную воинскую службу, сообщает Lenta.ru со ссылкой на сербский портал В92.

Этот шаг позволит стране получить приглашение о вступлении в НАТО уже в апреле 2008 года, надеются в Хорватии.

Теперь в хорватской армии будут служить только добровольно. При этом в Министерстве обороны страны уже заявили, что ожидают большого спроса на военные профессии. По их данным, служить захочет больше людей, чем это нужно для обеспечения безопасности. Отчасти это может быть связано с тем, что с 2008 года в армию будут брать и женщин.

Парламент Хорватии одобрил переход на добровольную воинскую службу 4 октября 2007 года. Изначально на профессиональную армию Хорватия хотела перейти к 2010 году, но потом было решено ускорить этот процесс.

На 2007 год в хорватской армии служило почти 33 тысячи человек.