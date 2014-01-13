Врачи изучают состояние клеток головного мозга Шумахера - СМИ

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Bild, состояние здоровья Шумахера остается стабильным, но критическим. В настоящее время врачи изучают, какие клетки головного мозга спортсмена повреждены, а какие продолжают функционировать.

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Сроки появления официальной информации о состоянии Шумахера пока неизвестны.

Катаясь на лыжах во французском Мерибеле 29 декабря, Шумахер упал и ударился головой о камни. Гонщик, которому 3 января исполнилось 45 лет, находится в одном из госпиталей Гренобля в состоянии комы.