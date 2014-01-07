СМИ: Состояние Шумахера незначительно улучшилось
11:37, 07 января 2014Политика
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Состояние знаменитого немецкого автогонщика Михаэля Шумахера незначительно улучшилось, хотя остается критическим.
Міхаель Шумахер / Фото : svit24.net
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.
Катаясь на лыжах во французском Мерибеле 29 декабря, Шумахер упал и ударился головой о камни. Гонщик, которому 3 января исполнилось 45 лет, находится в одном из госпиталей Гренобля в состоянии комы.
Ранее было опубликовано заявление врачей, заявивших, что немец по-прежнему остается в критическом, но стабильном состоянии. Завтра в городе Альбертвиль прокуратура сообщит о ходе расследования инцидента с автогонщиком.
Шумахер семь раз становился чемпионом «Формулы-1», что является рекордным достижением. В 2012 году немец покинул автоспорт.
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