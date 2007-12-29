У Жириновского четыре банковских счета, а у его жены два грузовика

Центризбирком России обнародовал сведения о доходах и имуществе кандидата в президенты России, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и его супруги.

Согласно представленным самим кандидатом сведениям, доход Жириновского за последние четыре года составил 3 миллиона 640 тысяч 860 рублей. Его супруга Галина Лебедева за этот же период заработала 14 миллионов 990 тысяч 339 рублей.

Жириновский имеет квартиру в Москве площадью 53 квадратных метра, а также четыре счета в банке, на которых собрана сумма 245233 рубля. При этом ни одного автомобиля, по сведениям Жириновского, у него нет.

В отличие от своего супруга, Лебедева располагает сразу шестью машинами: тремя легковыми автомобилями ГАЗ и одним Nissan Teana 2007 года выпуска, а также двумя грузовиками: ГАЗ-233011 2003 года выпуска и ГАЗ-330232 2004 года выпуска.

Кроме того, у нее есть восемь квартир в Москве, пять дач в Московской области, в том числе с домом площадью 547 квадратных метров, земельным участком в Московской области площадью более тысячи квадратных метров, а также двумя нежилыми помещениями в столице. На пяти банковских счетах Лебедевой собрано 2 миллиона 401 тысяча 554 рубля.

Газета.ру