В Японии тысячи людей пришли поздравить императора Акихито с 80-летием

В Токио тысячи людей пришли к императорской резиденции с национальными флажками и транспарантами, чтобы поздравить императора Японии Акихито с 80-летием и послушать его приветственную речь.

Как сообщает РИА Новости, полиция направляла потоки людей, чтобы избежать столпотворения. Вдоль огороженных ленточками проходов каждый желающий мог получить бумажный флажок с цветами национального флага: красный круг - символ восходящего солнца - на белом фоне. Дважды при входе за крепостную стену все посетители были обязаны пройти досмотр - сначала вещей, затем личный, но это не вызывало задержек и очередей. Полиция старалась не омрачать праздник: все указания и просьбы не останавливаться, не фотографировать, чтобы не создавать помех в движении, отдавались доброжелательно и с улыбкой.

По данным управления двора, на площади перед императорским дворцом, куда в обычный день попасть невозможно, собрались 23,7 тыс. человек, чтобы поприветствовать императора.

"Я благодарен за то, что вы пришли поздравить меня с 80-летием. Еще немного и закончится год, в котором было много хорошего, но много и тяжелого. Я желаю своему народу счастья. Я молюсь, чтобы для всех вас новый год стал счастливым", - сказал монарх.

День рождения императора отмечается в Японии как государственный выходной день. Все муниципальные учреждения вывешивают государственные флаги.