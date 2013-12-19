В Японии подсчитали ущерб от возможного мощного землетрясения в районе Токио

Об этом сообщает РИА «Новости со ссылкой на обнародованный обновленный доклад специальной правительственной комиссии.

Согласно опубликованному прогнозу, который был пересмотрен впервые за последние восемь лет, мощное землетрясение в южной части столичной префектуры может произойти в течение ближайших 30 лет с вероятностью до 70%.

Жертвами стихийного бедствия могут стать не менее 23 тысяч человек. При этом, по оценке экспертов от 2004 года, число возможных жертв землетрясения было вдвое меньше - около 12 тысяч человек.

По мнению правительственной комиссии, при разрушительных подземных толчках возникших после них пожарах пострадают более 123 тысяч человек, около 610 тысяч зданий будет уничтожено.

Прямой ущерб от землетрясения оценивается экспертами в 456,32 миллиарда долларов. Убытки от падения компаний в промышленной сфере и сфере услуг в течение последующего года оцениваются в дополнительные 461,13 миллиарда долларов. Таким образом, общий ущерб может превысить 917,45 миллиарда долларов.

При этом, в документе подчеркивается, что число жертв можно сократить почти в 10 раз - до 2,3 тысячи человек - за счет строительства жилых домов с повышенной устойчивостью к землетрясениям и пожарам. Кроме этого, в настоящее время изучается возможность создания дополнительных убежищ для пострадавших в случае землетрясения.