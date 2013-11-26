В Сирии неизвестные похитили журналистов из Швеции

По словам представителя шведского МИДа Катарины Аксельссон, журналисты были похищены в субботу, когда уже покидали страну, пишет РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Она отказалась предоставить какие-либо подробности произошедшего, сказав, что сотрудники посольства Швеции в Ливане пытаются найти дополнительную информацию о судьбе журналистов.

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Представитель ведомства не назвала имена похищенных. При этом шведская газета Dagens Nyheter заявила, что речь идет о стрингере издания в Париже Магнусе Фалькехеде и фотографе-фрилансере Никласе Хаммарстроме.

Из-за конфликта, начавшегося в 2011 году в Сирии, эта ближневосточная страна стала одной из самых опасных для журналистов. Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов заявляет, что по меньшей мере 30 журналистов насильно удерживаются различными группировками, более 50 были убиты с начала 2011 года.

Вооруженный конфликт между властями и оппозицией продолжается в Сирии с марта 2011 года. За это время в стране, по данным ООН, погибли порядка 100 тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.