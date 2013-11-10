В Сирии войска власти и оппозиции заключили перемирие

Это первое перемирие между конфликтующими сторонами за длительное время, передает Reuters.

Оно объявлено во время второго дня работы конференции Национального комитета сирийских революционных и оппозиционных сил (НКСРОС), сообщает Росбалт.

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Между тем, отметим, накануне стало известно, что НКСРОС готова принять участие в конференции "Женева-2".

"В свете соглашения, подписанного в Лондоне США, Францией, Турцией и ещё 11 странами, мы готовы принять участие во второй женевской конференции", — заявил пресс-секретарь коалиции Халид эль Салих перед началом заседания коалиции в Стамбуле.

По его словам, коалиция приветствует любую инициативу, которая "будет препятствовать Башару Асаду уничтожать людей".