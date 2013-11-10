В Сирии войска власти и оппозиции заключили перемирие
Правительственные войска и боевики сирийской оппозиции договорились о перемирии для обеспечения продовольствием и предметами первой необходимости населения контролируемого оппозицией населенного пункта Кудсайя вблизи Дамаска.
Это первое перемирие между конфликтующими сторонами за длительное время, передает Reuters.
Оно объявлено во время второго дня работы конференции Национального комитета сирийских революционных и оппозиционных сил (НКСРОС), сообщает Росбалт.
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Между тем, отметим, накануне стало известно, что НКСРОС готова принять участие в конференции "Женева-2".
"В свете соглашения, подписанного в Лондоне США, Францией, Турцией и ещё 11 странами, мы готовы принять участие во второй женевской конференции", — заявил пресс-секретарь коалиции Халид эль Салих перед началом заседания коалиции в Стамбуле.
По его словам, коалиция приветствует любую инициативу, которая "будет препятствовать Башару Асаду уничтожать людей".