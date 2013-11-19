СМИ: В США могут отменить пособие по безработице уже к следующему году

Демократы призывают сохранить дополнительные недели выплат, а также указывают на то, что необходимо стремиться к сокращению бюджета, учитывая уровень госдолга США. Похоже, это ещё один вопрос, по которому мнения конгрессменов разделились, пишет Russia Today со ссылкой на The NY Times.

Автор статьи считает, что представители противоборствующих партий вряд ли смогут быстро договориться. При этом заложниками подобных разногласий являются миллионы безработных по всей стране.

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Напомним, что из-за невозможности договориться о потолке госдолга в прошлом месяце заложницей законотворцев оказалась вся страна. Из-за отсутствия финансирования правительство прекратило свою работу на 16 дней.

Соединённым Штатам в последний момент удалось избежать дефолта, который в перспективе грозил привести к глобальной экономической катастрофе. Барак Обама подписал долгожданный законопроект, предусматривающий возобновление работы правительства и повышение потолка государственного долга. На данный момент государственный долг США составляет почти $17 трлн.