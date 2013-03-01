Обама назвал сокращения бюджета США нелепыми
20:13, 01 марта 2013Мир
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Президент США Барак Обама предупредил, что сокращения бюджета, которые он назвал «нелепыми» и «произвольными», может уничтожить часть рабочих мест и навредит экономике страны.
Обама предостерег от безалаберности при экономии / Фото: Official White House Photo
Обама сделал этот комментарий в Белом доме перед тем, как сегодня вступит в силу серия автоматических сокращений расходов бюджета, пишет Радио Свобода.
Выступая по окончании встречи с лидерами Конгресса от обеих партий, которая длилась менее часа, Обама сказал, что «боль будет реальной».
Бюджет США ждут серьезные сокращения. Их объем оценивается в 85 миллиардов долларов.
Сокращение, известные как секвестр, вступят в законную силу, потому что Белый дом и республиканцы в Конгрессе не смогли договориться, как побороть долг страны, который уже равен $11,7 триллиона.
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