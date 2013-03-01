Обама назвал сокращения бюджета США нелепыми

Обама сделал этот комментарий в Белом доме перед тем, как сегодня вступит в силу серия автоматических сокращений расходов бюджета, пишет Радио Свобода.

Выступая по окончании встречи с лидерами Конгресса от обеих партий, которая длилась менее часа, Обама сказал, что «боль будет реальной».

Бюджет США ждут серьезные сокращения. Их объем оценивается в 85 миллиардов долларов.

Сокращение, известные как секвестр, вступят в законную силу, потому что Белый дом и республиканцы в Конгрессе не смогли договориться, как побороть долг страны, который уже равен $11,7 триллиона.