На "Фукусиме" возникли новые трудности при ликвидации аварии

Специалисты, занимающиеся ликвидацией последствий аварии на японской АЭС «Фукусима-1», не могут удалить три стержня из бассейна на четвёртом энергоблоке станции. По имеющейся информации, стержни были повреждены ещё до аварии 2011 года. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на компанию-оператора АЭС Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), передает Russia Today.

Как отметили в энергокомпании, трудности возникли с тремя стержнями длиной около четырёх метров и массой 300 кг. Один из них был изогнут из-за ошибки сотрудников «Фукусимы-1» ещё около 30 лет назад во время планового извлечения отработавшего ядерного топлива из бассейна.

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В то же время два других топливных стержня были признаны повреждёнными в 2006 и 2008 году и являются потенциальными источниками для утечки радиации. В TEPCO подчеркнули, что обнаружение новых трудностей не вызовет задержек в работах по удалению отработавшего ядерного топлива из реактора.

В настоящее время специалисты энергокомпании изучают возможность создания специального контейнера для хранения повреждённых стержней, которые, как предполагается, будут извлекать из бассейна в последнюю очередь.

В общей сложности на четвёртом энергоблоке станции сейчас находится 1533 топливных стержня - больше, чем в любом из остальных реакторов АЭС. В июле прошлого года ликвидаторы уже провели два пробных удаления отработавшего топлива из бассейна этого энергоблока. Тогда сотрудники станции задействовали подъёмный кран, с помощью которого перенесли стержни из бассейна в контейнер, установленный на крыше здания.