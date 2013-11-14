Тысячи японцев могут не вернуться в свои дома из-за "Фукусимы"

С призывом признать суровую реальность и отказаться от амбициозных планов по полной ликвидации последствий катастрофы на АЭС выступили партии-члены правящей коалиции. На очистку заражённых территорий вблизи «Фукусимы» власти Японии планируют в ближайшее время выделить дополнительные $30 млрд. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что изначально последствия катастрофы недооценивались, пишет Russia Today.

Деньги планируется потратить на обеспечение жильём тех, чьи дома расположены в самой опасной зоне в непосредственной близости от станции.

Однако, как сообщает издание The Asahi Shimbun, предложения властей Японии вызвали лишь раздражение самих жителей, эвакуированных из загрязнённых районов. По их мнению, правительство уже давно должно было признать, что в эти дома возвращаться нельзя, и выделить деньги на переселение людей.

Всего свои жилища в зоне заражения были вынуждены покинуть 160 тыс. человек. Около трети из них до сих пор проживают во временных домах. Многие жалуются на серьёзные проблемы со здоровьем, страдают алкоголизмом. Также велико число тех, кто кончает жизнь самоубийством.

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Как заявляют в министерстве экологии Японии, в результате дезактивации зоны вокруг аварийной АЭС «Фукусима» необходимо добиться, чтобы доза радиации не превышала 20 миллизивертов в год. Однако в ходе работ по очистке местности постоянно возникают трудности. Иногда рабочие, пытаясь соблюдать сроки, установленные властями, попросту выбрасывают радиоактивные отходы, а не помещают их в безопасные хранилища. Некоторые специалисты призывают власти страны отказаться от планов полностью очистить местность, поскольку они невыполнимы.

Большинство бывших жителей префектуры Фукусима заявляют, что не вернутся в свои дома даже после завершения работ по дезактивации опасных районов.

В различных акциях протеста против атомной энергетики участвует рекордное количество граждан Японии. В настоящее время в стране остановлены все имеющиеся АЭС, однако правительство рассматривает возможность перезапуска некоторых реакторов в случае их соответствия новым жёстким нормам безопасности.

По словам специалистов, новая программа государственных займов приведёт к тому, что средства, выделенные на ликвидацию последствий аварии на АЭС «Фукусима», составят более $80 млрд. На работы может уйти около 30 лет.