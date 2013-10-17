СМИ: В Беларуси даже Лукашенко ощущает давление цензуры

Его нереалистичные социальные обещания, а также неполиткорректные комментарии не попадают даже в государственные медиа, сообщаетРадио Свобода, ссылаясь на белорусских журналистов. Как примеры, приводят заявление президента о планах ввести удивительно щедрые выплаты в связи с рождением детей и его комментарии по поводу растущего спроса на иностранную валюту.

Так, во время недавнего посещения Белорусского автомобильного завода в городе Жодино Александр Лукашенко пообещал ввести щедрые выплаты в связи с рождением ребенка.

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«Мы сейчас думаем, как поддержать женщин, семьи поддержать. Уже и проект «Большая семья» мне предложили. За первого ребенка мы даем 10 тысяч долларов, открываем счет, за второго - 20 000 долларов, за третьего - удваиваем . Если ты сам вносишь средства на счет за своего ребенка, то мы даем вдвое больше», - пообещал белорусский президент.

Независимая газета «Наша Ніва» подсчитала, что такое обещание президента стоило бы государственному бюджету более 2 миллиардов долларов. Для государства, чей ВВП равнялся в прошлом году 63 миллиардам долларов, это было бы неподъемным грузом .

Это заявление было показано по телевидению, однако его не процитировали государственные медиа: ни информационное агентство «БелТА», ни газета « Советская Белоруссия». Не обнародовали ее и на президентском сайте.

Это не первый случай, когда высказывания президента подвергались цензуре со стороны белорусских государственных СМИ.

Недавно агентство «Белта» сообщило, что белорусы массово меняют свою национальную валюту на иностранные, поскольку ожидают быстрого обесценивания белорусского рубля. Но авторы этого материала государственного агентства не процитировали комментарий Лукашенко по этому поводу, где он употребляет термин «народец» .

«Но в последние месяцы, я смотрю, наш народец побежал к обменным пунктам. Ну, бегите, бегите . Будет большой спрос на валюту, будет обесцениваться белорусский рубль со всеми вытекающими из этого последствиями. Не будет спроса, будет спокойно на рынке», - заявил президент.

Нынешние заявления Лукашенко, которых не обнародуют в государственных медиа, пополняют список президентских высказываний, от которых открещиваются его сторонники и даже он сам.

Так, в 1995 году белорусский президент заявил, что «не все, связанное с Адольфом Гитлером, было плохим». Его же называют автором утверждение о том, что белорусский язык настолько беден, что им невозможно выразить нечто величественное и существуют только два языка в мире, которые заслуживают такой оценки: русский и английский. Впоследствии Лукашенко, который преимущественно пользуется в своих выступлениях русским, возразил, что говорил это.

Это все дает основания сравнивать нынешнюю цензуру в Беларуси с советской, когда даже из заявлений и текстов Владимира Ленина изымались отдельные фрагменты.