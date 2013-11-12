На самой большой АЭС США произошла утечка радиоактивной воды

Повреждённый реактор пришлось заглушить, сообщил телеканалу WYFF представитель управляющей компании Duke Energy Би Джей Гаттен. При этом он заверил, что опасности для окружающей среды утечка не представляет, так как заражённая жидкость находится внутри защитной оболочки ядерного реактора, пишет Russia Today.

Подозрения об утечке появились у сотрудников АЭС Окони ещё в пятницу. Затем в течение нескольких дней производился осмотр всех объектов, и место поломки было обнаружено. Оказалось, что из строя вышла система охлаждения первого энергоблока.

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Тут же была произведена эвакуация всех сотрудников. Для подтверждения утечки на место аварии был направлен робот. Обнаружилось, что заражённая вода вытекает в среднем со скоростью 300 мл в минуту, что не является критичным. Расследованием причин поломки сейчас занимается специальная комиссия.

Би Джей Гаттен заверил, что утечка будет устранена без угрозы для окружающей среды. Здание АЭС защищено по всем правилам, оно имеет стальной корпус и герметичные стены толщиной в несколько десятков сантиметров.

Он также подтвердил, что на подачу электроэнергии ремонт никак не повлияет. На АЭС три энергоблока, она была запущена в начале 70-х годов. Действующая лицензия АЭС истекает в 2033 году.