В Харькове построят «прообраз» самого безопасного ядерного реактора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор национального научного центра «Харьковский физико-технический институт» Иван НЕКЛЮДОВ, комментируя результаты визита в Харьков заместителя государственного секретаря США Дэниэла РАССЕЛА и специалистов в отрасли атомной энергетики, в ходе которого обсуждалась реализация договоренностей президентов США и Украины в ядерной сфере.

И.НЕКЛЮДОВ подчеркнул, что переговоры еще продолжаются, но выразил уверенность, что все договоренности будут реализованы своевременно.

«В отведенное нашими правительствами время мы сумеем с помощью американской стороны построить новую установку, новый источник так называемого подкритической сборки, который будет прообразом самого безопасного ядерного реактора будущего», - сказал И.НЕКЛЮДОВ.

Он отметил, что новое оборудование даст возможность проводить научные исследования очень широкого спектра.

«Этот источник мы будем широко использовать для самых разнообразных аспектов, начиная от фундаментальных исследований и заканчивая получением практически всех медицинских изотопов», - подчеркнул И.НЕКЛЮДОВ.

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон ТЕФФТ отметил, что переговоры еще будут продолжаться, поэтому еще рано говорить об их результатах.

Он также сообщил, что во время поездки в Харьков обсудил с главой облгосадминистрации Михаилом ДОБКИНЫМ широкий круг политических и других вопросов.

В свою очередь М.ДОБКИН положительно оценил ход реализации договоренностей президентов США и Украины, и добавил, что после их выполнения «в Харькове появится самое современное оборудование, которое позволит и в дальнейшем развивать нашу фундаментальную науку».

В состав делегации США в рамках визита в Харьковскую область вошли заместитель госсекретаря США Д.РАССЕЛ, исполнительный директор по вопросам оружия массового уничтожения, терроризма и уменьшения угрозы Совета национальной безопасности США Лора ХОЛГЕЙТ, заместитель министра энергетики США Эндрю БЕНЯВСКИ, политический советник Посольства США в Украине Колин КЛИРИ, директор офиса Министерства энергетики США в Украине Вейн ЛИЧ и другие специалисты в сфере атомной энергетики.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в США Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана. В совместном заявлении глав государств, обнародованном по результатам встречи, отмечается, что Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины отказаться от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов.