США и ЕС продолжили переговоры о самой большой в мире зоне свободной торговли

21:16, 11 ноября 2013
Мир
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Представители Европейского союза и Соединенных Штатов Америки начали сегодня в Брюсселе второй круг переговоров о создании между ними зоны свободной торговли, которая станет крупнейшей в мире

ЗСТ должна принести обеим экономикам миллиарды долларов / Фото: Обозреватель

Переговоры по предлагаемому трансатлантическому торгово-инвестиционному партнерству продлятся неделю и должны сосредоточиться на путях расширения инвестиций и торговли, снижения импортных пошлин и ослабления торговых ограничений, сообщает Радио Свобода.

Договоренность должна принести в экономики США и ЕС миллиарды долларов и создать сотни тысяч новых рабочих мест.

Переговоры между двумя крупнейшими в мире торговыми партнерами проходят на фоне обвинений в шпионаже американских спецслужб за европейскими руководителями и компаниями.

В прошлом году объем торговли между ЕС и США составил около 800 миллиардов евро (более 1 триллиона долларов).

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