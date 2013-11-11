США и ЕС продолжили переговоры о самой большой в мире зоне свободной торговли
21:16, 11 ноября 2013Мир
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Представители Европейского союза и Соединенных Штатов Америки начали сегодня в Брюсселе второй круг переговоров о создании между ними зоны свободной торговли, которая станет крупнейшей в мире
ЗСТ должна принести обеим экономикам миллиарды долларов / Фото: Обозреватель
Переговоры по предлагаемому трансатлантическому торгово-инвестиционному партнерству продлятся неделю и должны сосредоточиться на путях расширения инвестиций и торговли, снижения импортных пошлин и ослабления торговых ограничений, сообщает Радио Свобода.
Договоренность должна принести в экономики США и ЕС миллиарды долларов и создать сотни тысяч новых рабочих мест.
Переговоры между двумя крупнейшими в мире торговыми партнерами проходят на фоне обвинений в шпионаже американских спецслужб за европейскими руководителями и компаниями.
В прошлом году объем торговли между ЕС и США составил около 800 миллиардов евро (более 1 триллиона долларов).
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