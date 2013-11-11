США и ЕС продолжили переговоры о самой большой в мире зоне свободной торговли

Переговоры по предлагаемому трансатлантическому торгово-инвестиционному партнерству продлятся неделю и должны сосредоточиться на путях расширения инвестиций и торговли, снижения импортных пошлин и ослабления торговых ограничений, сообщает Радио Свобода.

Договоренность должна принести в экономики США и ЕС миллиарды долларов и создать сотни тысяч новых рабочих мест.

Переговоры между двумя крупнейшими в мире торговыми партнерами проходят на фоне обвинений в шпионаже американских спецслужб за европейскими руководителями и компаниями.

В прошлом году объем торговли между ЕС и США составил около 800 миллиардов евро (более 1 триллиона долларов).