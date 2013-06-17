ЕС и США начали переговоры о создании зоны свободной торговли

17:42, 17 июня 2013
Мир
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ЕС и США объявили о начале переговоров о зоне свободной торговле.

Баррозу рассказал о начале переговоров / Фото: vlahovicgroup.com

Евросоюз и США официально объявили о начале переговоров по созданию зоны свободной торговли.

Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу в понедельник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном и президентом США Бараком Обамой.

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"Сегодня особый день для отношений между ЕС и США. Мы объявляем о начале переговоров по соглашению о трансатлантическом партнерстве в сфере торговли и инвестиций", - цитируют Баррозу РИА Новости. 

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