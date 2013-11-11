СМИ: США не будут заключать "антишпионское" соглашение с Германией

Такое послание привезли из США глава Федеральной разведывательной службы BND Герхард Шиндлер и президент Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен, пишет Росбалт.

США считают возможным подготовку некоего весьма неопределенного соглашения между спецслужбами. В первой части документа, получившего название "Соглашение о кооперации", обозначены области, в которых спецслужбы хотели бы тесно сотрудничать. Речь идет о таких глобальных темах, как защита от террористической угрозы, нелегальная торговля оружием и людьми, киберпреступность. Вторая часть документа, касающаяся шпионажа и, возможного, антишпионского соглашения, оказалась менее объемной, сообщает DW со ссылкой на Spiegel Online.

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Здесь США обладают куда меньшей свободой маневра, отмечает издание. Явно выраженный отказ от шпионской активности мог бы быть воспринят как признание вины. Кроме того, в случае подписания антишпионского соглашения, и другие государства могли бы захотеть заключить аналогичный договор. Как пояснил Шиндлер, США готовы "к новому виду сотрудничества" с Германией, однако в течение ближайших недель необходимо согласовать точные формулировки.

Ранее сообщалось, что двусторонняя встреча между представителями администрации канцлера Ангелы Меркель с одной стороны и Белого дома с другой состоялась 30 октября. ФРГ на переговорах представляли, в частности, советник Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Хойсген, координатор работы немецких спецслужб Гюнтер Хайс, а США — Сьюзан Райс, директор национальной разведки Джеймс Клэппер, советник президента по борьбе с терроризмом Лиза Монако, а также заместитель главы Агентства национальной безопасности (АНБ) Джон Инглис. Кроме того, немецкие политики встретились с руководителями американского внешнеполитического ведомства.

Документ, на принятии которого настаивает Берлин, предусматривает запрет на слежку за правительствами, государственными органами и дипломатами стран-участниц договора. Кроме того, Германия требует гарантировать защиту персональных данных и частной жизни немецких граждан, за которыми, судя по просочившимся в СМИ документам, США также следили.

Ранее газета Bild am Sontag написала, что президент США Барак Обама с 2010 года знал о прослушке телефона канцлера Германии Ангелы Меркель. По данным издания, о секретной операции в отношении Меркель Обаму проинформировал директор АНБ Кит Александер. "Обама тогда не только не остановил акцию, но и разрешил ее продолжать", — сообщала газета со ссылкой на источник в спецслужбах США.

В свою очередь журнал Der Spiegel со ссылкой на секретные документы сообщил, что американские спецслужбы прослушивали телефон Меркель с 2002 года, то есть еще до того, как она заняла пост главы правительства в 2005 году.