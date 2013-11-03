США и Германия могут заключить договор о "нешпионаже" - источник

Соглашение запретит слежку спецслужб стран за гражданами и политиками противоположной стороны, отмечает издание. Об этом журналистам воскресного дополнения газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung рассказал неназванный источник в правительстве ФРГ. Страны провели консультации по этому вопросу в середине недели, когда в США побывала делегация высокопоставленных чиновников из Германии. В ближайшие недели стороны согласуют текст договора. Ожидается, что он будет заключен к началу 2014 года, сообщает РИА Новости.

В октябре отношения США и Германии омрачил очередной виток шпионского скандала. В СМИ появились сообщения, что спецслужбы США могли прослушивать мобильный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель. Ранее сообщалось, что американские спецслужбы ежемесячно отслеживали около 500 миллионов контактов немецких граждан в телекоммуникационных сетях.

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В свою очередь, директор национальной разведки США Джеймс Клэппер в оправдание деятельности своих подчиненных заявил, что союзники Вашингтона также осуществляют сбор американских разведданных. Немецкая служба внешней разведки (BND) незамедлительно ответила на эти заявления, отвергнув обвинения в слежке за американскими политиками и разведслужбами.