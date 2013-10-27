США прослушивали телефон Меркель с 2002 года - СМИ

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», об этом пишет журнал «Шпигель».

Издание утверждает, что получило доступ к секретным документам Агентства национальной безопасности. Из них следует, что Меркель прослушивали еще до того, как она стала канцлером ФРГ.

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Кроме того, в статье говорится, что АНБ организовало разведывательную базу в Посольстве США в Берлине.

Ранее сообщалось, что Германия направит руководителей своей разведки в Вашингтон на переговоры. Дата поездки пока не объявлена.