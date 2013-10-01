Марсоход Curiosity прекратил работу из-за бюджетного кризиса в США

Из-за отсутствия компромисса финансирование госаппарата в США прекратилось впервые за 17 лет, сообщают местные СМИ. Формально госучреждения прекратили работу в полночь на вторник по местному времени (08.00 мск). В числе закрытых ведомств оказалось и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) отмечающее по стечению обстоятельств сегодня свое 55-летие, пишет РИА Новости.

В вынужденный неоплачиваемый отпуск во вторник ушли 97% сотрудников НАСА. На своем посту остаются лишь шесть астронавтов, находящихся на международной орбитальной станции и отвечающие за их безопасность и исправную работу орбитальных спутников специалисты на Земле.

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Curiosity на время приостановки работы правительства останется в "защитном спящем режиме" и не будет вести работу по сбору информации о Марсе, пишет во вторник интернет-издание The Week. Не исключено, что, если прекращение работы правительства затянется, будет отложен запуск к Марсу зонда Maven, ранее намеченный на 18 ноября. В этом случае начало работы миссии, бюджет которой превышает 670 миллионов долларов, будет перенесено на 2016 год.

Curiosity совершил посадку на Марс в августе 2012 года в марсианском кратере Гейла. На его борту самая совершенная химическая лаборатория из всех, что когда-либо побывали на поверхности планеты — прибор SAM (Sample Analysis at Mars).