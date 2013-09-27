Curiosity обнаружил воду в почве Марса

Анализатор образцов Sample Analysis at Mars (SAM), находящийся внутри марсохода и предназначенный для анализа взятых им проб марсианского грунта, выявил, что несколько процентов от его общей массы составляет вода, пишет Газета.ру.

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"Это первый твердый образец почвы, взятый Curiosity, и в нем сразу же обнаружена вода! Примерно в 2% почвы на поверхности Марса содержится вода. И это довольно обширные ресурсы, которые было бы интересно изучить с научной точки зрения", — заявила один из руководителей данного исследования — Лори Лешин из Политехнического института Ренсселера.

Данное открытие говорит о том, что если бы люди отправились на Марс, то не испытали бы никаких сложностей с добычей воды: для этого надо было бы всего лишь зачерпнуть немного марсианского грунта и подвергнуть его нагреванию.

При нагревании пробы почвы до 835°C удалось зафиксировать, что в ней также содержится углекислый газ (CO2), кислород (O2) и сера. Затем были изучены изотопы углерода и кислорода: ученые установили, что они абсолютно идентичны тем, что были ранее обнаружены в атмосфере планеты, что говорит о ее тесном взаимодействии с почвой.

Кроме того, после нагревания в образце были обнаружены соединения, содержащие хлор и кислород: хлораты или прехлораты, которые раньше были обнаружены не в кратере Гейла, а только в высокоширотных районах на севере и на юге Марса. Данная информация является свидетельством в пользу их широкого распространения по всей планете.

Выяснить все это удалось, проведя анализ только первого из взятых марсоходом образцов марсианского грунта. По мнению исследователей, дальнейшая миссия Curiosity на Марсе поможет еще в большей степени уточнить суть процессов, происходящих на планете, а также выяснить какие вещества на ней имеются.

Как сообщалось, ранее марсоходу Curiosity не удалось обнаружить в марсианском кратере Гейла метан, наличие которого являлось бы косвенным доказательством в пользу того, что на планете могла быть жизнь.