Число россиян, погибших при крушении парома в Таиланде, возросло до трех

Ранее сообщалось о шести жертвах трагедии, среди которых двое граждан России. По информации газеты, в результате затопления парома погибли трое местных жителей и четверо иностранцев - один китаец и три россиянина.

На данный момент таиландским спасателям удалось спасти и доставить на берег с места затопления парома 209 человек. По информации Bangkok Post, за медицинской помощью обратились 100 человек, из которых десять, в том числе 9-летний мальчик, находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

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Паром Ko Larn Travel-1 вышел около 17 часов (12.00 по Киеву) с острова Ко Лан в Сиамском заливе, приняв на борт туристов, отдыхавших в течение дня на острове. Это был последний рейс с острова на материк, в Паттайю в этот день. Обе палубы парома были переполнены. В 500 метрах от острова и 7 километрах от Паттайи паром попал в волнение, началась сильная бортовая качка, а затем паром лег на правый борт и затонул.