В Таиланде утонул паром, погибли двое россиян

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полковника местной полиции Сувана Чиавнавинтаравата (Suwan Cheawnavinthavat), которое цитирует агентство Ассошиэйтед Пресс.

По последним данным полиции, на пароме находилось около 200 человек, спасены порядка 80. Помимо погибших иностранцев, утонули трое местных жителей.

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Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Андрей Дворников сообщил РИА Новости, что трое россиян, спасенных с утонувшего парома, госпитализированы - это двое взрослых в тяжелом состоянии и ребенок, находящийся в коме.