С затонувшего в Таиланде парома с туристами спасены 209 человек

Совместными усилиями береговых спасателей, морской полиции и военнослужащих военно-морских сил Таиланда с места затопления парома также были доставлены на берег тела шестерых погибших, говорится в сообщении, пишет РИА Новости со ссылкой на Третий национальный телеканал Таиланда.

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Спасательная операция прервана на ночь и возобновится рано утром. Точной информации о количестве пассажиров, находившихся на пароме, пока нет, однако ясно одно — паром, рассчитанный на 150 — 170 человек, был сильно перегружен, сообщает телеканал.

Паром Ko Larn Travel-1 вышел около 17 часов (12.00 кск) с острова Ко Лан в Сиамском заливе, приняв на борт туристов, отдыхавших в течение дня на острове. Это был последний рейс с острова на материк, в Паттайю в этот день. Обе палубы парома были переполнены. В 500 метрах от острова и 7 километрах от Паттайи паром попал в волнение, началась сильная бортовая качка, а затем паром лег на правый борт и затонул.