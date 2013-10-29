Навального обвинили в хищении на сумму $1 млн

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному и его родному брату Олегу предъявлено обвинение в хищении 30 млн руб (около 1 млн. долл), а также в легализации более 21 млн руб (около 700 тыс. долл).

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации Алексею Навальному и его брату Олегу Навальному предъявлено окончательное обвинение в совершении хищений путем обмана денежных средств ООО «Ив Роше Восток» в сумме свыше 26 млн. рублей и ООО «Многопрофильная процессинговая компания» в сумме свыше 4 млн. рублей (ч.4 ст.159 УК РФ), а также в легализации денежных средств в сумме более 21 млн. рублей (п. «а» ч.2 ст.174.1 УК РФ)», – говорится в сообщении.

По информации СК РФ, в ближайшее время следствие планирует завершить расследование данного уголовного дела и предъявить его материалы для ознакомления потерпевшим, обвиняемым и их защитникам.

Как сообщал УНИАН, 16 октября Кировский областной суд заменил обвиняемому в мошенничестве Навальному пять лет заключения на пятилетний условный срок.

18 июля суд в Кирове приговорил Навального к пяти, а его соучастника Петра Офицерова - к четырем годам лишения свободы. С фигурантов дела о хищении имущества "Кировлес" взыскан миллион рублей ущерба, их взяли под стражу в зале суда. Однако на следующий день Кировский облсуд удовлетворил представление прокуратуры, частично изменив приговор, и оба фигуранта были освобождены из-под стражи.

Навальный занял второе место на выборах мера Москвы, которые состоялись 8 сентября.