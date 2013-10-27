Обама три года знал о прослушке Меркель - СМИ

Об этом сообщает в воскресенье газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники в спецслужбах.

В субботу журнал Spiegel сообщал, что во время телефонного разговора, который состоялся в среду, Обама заверил Меркель, что ничего не знал о прослушке и если бы узнал о подобных действиях со стороны спецслужб, то незамедлительно отдал бы приказ прекратить слежку, сообщает РИА Новости.

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По данным Bild am Sonntag, президент США был не совсем искренним: глава американского Агентства национальной безопасности (АНБ) Кейт Александер еще 2010 году лично доложил ему об этой тайной операции. "Обама эти действия тогда не остановил", - сообщил изданию высокопоставленный сотрудник АНБ, имя которого не называется.

После этого доклада спецслужба, наоборот, расширила слежку: под наблюдение был взят не только ее телефон, которым она пользовалась для контактов по делам партии, но и ее правительственный мобильный. АНБ перехватывало ее звонки и сообщения. Вне зоны их досягаемости остался только стационарный канал связи в ведомстве канцлера.

Под прицелом АНБ, по данным Bild am Sonntag, был и предшественник Меркель на посту канцлера Герхард Шрёдер. Программа прослушки была начата в 2002 году при президенте Буше после того, как правительство ФРГ оказалось участвовать в иракской кампании. Это якобы заставило власти США усомниться в Германии как в союзнике. По данным СМИ, прослушка Меркель также началась в 2002 году - за три года до того, как она стала канцлером.

Как заявил изданию глава МВД Германии Ханс-Петер Фридрих, слежка за главой правительства может иметь юридические последствия. "Если американцы прослушивали мобильные телефоны в Германии, это означает нарушение немецкого законодательства на немецкой территории. Прослушка это преступление, и ответственные за нее должны быть привлечены к ответу", - сказал он.