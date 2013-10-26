СМИ: Обама заверил Меркель, что ничего не знал о прослушке ее телефона

Президент США Барак Обама заверил канцлера ФРГ Ангелу Меркель в том, что ничего не знал о возможной прослушке ее мобильного телефона американским Агентством национальной безопасности /АНБ/.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету "Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг" в своей электронной версии.

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Телефонный разговор президента и главы правительства состоялся в минувшую среду. Ранее пресс-секретарь Белого дома Джей Карни сообщил, что глава американской администрации заверил канцлера в том, что спецслужбы США "не прослушивали и не будут прослушивать" ее телефонные переговоры. То есть Обама не отрицал до конца возможность электронного шпионажа за Меркель в прошлом, уточнило издание.