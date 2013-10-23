Меркель потребовала у Обамы объяснений по поводу прослушки ее телефона

21:19, 23 октября 2013
Мир
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Спецслужбы США могли прослушивать мобильный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель

Обама Меркель / Фото: bundeskanzlerin.de/

Спецслужбы США могли прослушивать мобильный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщил сегодня представитель правительства ФРГ, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Reuters.

По его словам, Меркель провела телефонный разговор с президентом США Бараком Обамой, в котором потребовала немедленно прояснить ситуацию. Она также заявила, что, если подобная информация подтвердится, это "совершенно неприемлемо".

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Накануне стало известно, что президент Франции Франсуа Олланд провел телефонную беседу со своим американским коллегой Бараком Обамой, в которой выразил "глубокое осуждение" деятельности спецслужб США по прослушиванию телефонных разговоров французских граждан и потребовал от Вашингтона разъяснений по этому поводу.

Президенты договорились совместно работать над установлением фактов и масштабов прослушки.

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