Меркель потребовала у Обамы объяснений по поводу прослушки ее телефона

Спецслужбы США могли прослушивать мобильный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщил сегодня представитель правительства ФРГ, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Reuters.

По его словам, Меркель провела телефонный разговор с президентом США Бараком Обамой, в котором потребовала немедленно прояснить ситуацию. Она также заявила, что, если подобная информация подтвердится, это "совершенно неприемлемо".

Читайте также: Президенты Франции и США обсудили инцидент со шпионажем американских спецслужб

Накануне стало известно, что президент Франции Франсуа Олланд провел телефонную беседу со своим американским коллегой Бараком Обамой, в которой выразил "глубокое осуждение" деятельности спецслужб США по прослушиванию телефонных разговоров французских граждан и потребовал от Вашингтона разъяснений по этому поводу.

Президенты договорились совместно работать над установлением фактов и масштабов прослушки.