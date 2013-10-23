Меркель потребовала у Обамы объяснений по поводу прослушки ее телефона
Спецслужбы США могли прослушивать мобильный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель
Спецслужбы США могли прослушивать мобильный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщил сегодня представитель правительства ФРГ, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Reuters.
По его словам, Меркель провела телефонный разговор с президентом США Бараком Обамой, в котором потребовала немедленно прояснить ситуацию. Она также заявила, что, если подобная информация подтвердится, это "совершенно неприемлемо".
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Накануне стало известно, что президент Франции Франсуа Олланд провел телефонную беседу со своим американским коллегой Бараком Обамой, в которой выразил "глубокое осуждение" деятельности спецслужб США по прослушиванию телефонных разговоров французских граждан и потребовал от Вашингтона разъяснений по этому поводу.
Президенты договорились совместно работать над установлением фактов и масштабов прослушки.