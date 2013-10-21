Премьер Франции возмущен и требует от США объяснений по инциденту с прослушкой

Кроме того, Эйро потребовал от США "обоснования и четкого объяснения причин применения таких методов контроля", передают в понедельник французские СМИ.

"Я глубоко потрясен... Это невероятно, что страна, такой союзник, как Соединенные Штаты Америки, могли шпионить за частной перепиской, не имея никакого стратегического обоснования, никакого оправдания с точки зрения национальной обороны", - заявил Эйро журналистам, сообщает РИА «Новости».

В свою очередь министр внутренних дел Франции Манюэль Вальс в радиоэфире также заявил о том, что информация, опубликованная в газете Le Monde, «шокирующая», передаёт ИТАР-ТАСС.

«В этой связи от Вашингтона в самые ближайшие часы будут потребованы разъяснения относительно происшедшего, - заявил французский политик. - У Франции с Соединёнными Штатами, дружественной страной, существуют тесные связи, в частности в сфере борьбы с терроризмом. Однако если будет доказано, что речь идёт о промышленном шпионаже, о прослушивании французских высокопоставленных лиц, о вмешательстве в личную жизнь граждан, то такая практика совершенно недопустима».

Ранее в понедельник французская газета Monde сообщила со ссылкой на поступившие в ее распоряжение документы Эдварда Сноудена, что сотрудники Агентства национальной безопасности США в период с 10 декабря 2012 года по 8 января 2013 года перехватили 70,3 миллиона телефонных разговоров французов. При этом целью была слежка за подозреваемыми в связях с террористами, а также за политиками, представителями деловых кругов и французских властей.

Вскоре после этого в МИД Франции был вызван посол США в Париже Чарльз Ривкин, которому было заявлено о недопустимости применения подобных способов.