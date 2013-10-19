В Мексике горит фабрика по производству аэрозольных красок
02:41, 19 октября 2013Мир
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Сильный пожар произошел вечером в пятницу на фабрике по производству аэрозольных красок в Мехико, сообщают местные власти.
Причиной происшествия мог стать взрыв газового баллона
По данным спасательных служб, пострадали не меньше шести человек, пишет РИА Новости.
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Причиной происшествия, предположительно, мог стать взрыв газового баллона.
Фабрика расположена на окраине города в районе Истапалапа. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и медики. Власти провели эвакуацию жильцов близлежащих домов, а также из расположенного в непосредственной близости от места пожара детского сада.
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