В Мексике горит фабрика по производству аэрозольных красок

По данным спасательных служб, пострадали не меньше шести человек, пишет РИА Новости.

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Причиной происшествия, предположительно, мог стать взрыв газового баллона.

Фабрика расположена на окраине города в районе Истапалапа. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и медики. Власти провели эвакуацию жильцов близлежащих домов, а также из расположенного в непосредственной близости от места пожара детского сада.