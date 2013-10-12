Во Вьетнаме взорвался завод пиротехники

Инцидент произошел в 120 километрах к северу от Ханоя. Не менее 2 тысяч человек были эвакуированы.

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Количество раненых не уточняется. На месте взрыва возник пожар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Причины инцидента уточняются.