Во Вьетнаме взорвался завод пиротехники
10:45, 12 октября 2013Мир
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Не менее семи человек погибли во Вьетнаме при взрыве на предприятии по производству пиротехники, который располагается при военном объекте.
В результате взрыва погибли 7 человек / Фото: ТСН
Инцидент произошел в 120 километрах к северу от Ханоя. Не менее 2 тысяч человек были эвакуированы.
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Количество раненых не уточняется. На месте взрыва возник пожар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Причины инцидента уточняются.
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