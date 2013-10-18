Толоконникова из Pussy Riot добилась перевода в другую колонию

Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что осужденную на два года за хулиганство участницу панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову переведут из мордовской ИК-14 в другую колонию, сообщается на сайте ФСИН.

"В связи с поступившим во ФСИН России обращением осужденной Надежды Толоконниковой об обеспечении ее личной безопасности руководством ведомства принято решение о переводе ее из ИК-14 УФСИН России по Республике Мордовия в другое исправительное учреждение", - говорится в сообщении.

В какую именно колонию переведут Толоконникову, не уточняется.

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Как сообщал УНИАН, участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову перевели из больницы обратно в колонию в Мордовии. В связи со своим возвращением в мордовскую колонию, Толоконникова объявила о том, что возобновляет ранее прекращенную голодовку.

При этом ранее в СМИ проходила информация, что Толоконникову якобы перевели в колонию в Чувашии, однако сторона защиты и муж осужденной тогда опровергли эти данные.

Толоконникова 23 сентября объявила голодовку и попросила возбудить уголовное дело против замначальника мордовской колонии, который якобы грозился убить ее. Первого октября она прекратила голодовку, сославшись на плохое состояние здоровья. После этого она и попала в больницу.