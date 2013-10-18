Толоконникова из Pussy Riot возобновила голодовку после возвращения из больницы

Участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову перевели из больницы обратно в колонию в Мордовии, сообщает РИА Новости со ссылкой региональное управление ФСИН.

"В четверг Толоконникову перевели из больницы медико-санитарной части ФСИН назад в ИК-14. Стационарный курс лечения Толоконниковой завершен, она будет находиться под дальнейшим амбулаторным наблюдением врачей в колонии", - сказал собеседник агентства.

В связи со своим возвращением в мордовскую колонию, Толоконникова объявила о том, что возобновляет ранее прекращенную голодовку. Об этом говорится в письме мужа Толоконниковой Петра Верзилова, которое поступило в Ленту.ру.

В настоящий момент, как сообщает Верзилов, Толоконникова находится в медсанчасти исправительной колонии, о чем адвокатам осужденной сообщили в Следственном комитете России. Следователи запланировали на 18 октября ряд процессуальных действий с участием Толоконниковой и ее адвокатом Дмитрием Динзе.

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При этом ранее в СМИ проходила информация, что Толоконникову якобы перевели в колонию в Чувашии, однако сторона защиты и муж осужденной тогда опровергли эти данные.

Толоконникова 23 сентября объявила голодовку и попросила возбудить уголовное дело против замначальника мордовской колонии, который якобы грозился убить ее. Первого октября она прекратила голодовку, сославшись на плохое состояние здоровья. После этого она и попала в больницу.