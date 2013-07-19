Толоконникову из Pussy Riot перевели в другую колонию

Осужденная на два года за акцию в храме Христа Спасителя участница панк-группы "Pussy Riot" Надежда Толоконникова переведена из исправительной колонии Зубово-Полянского района Мордовии в колонию поселка Потьма, сообщил РАПСИ в пятницу ее супруг Петр Верзилов, пишет РИА Новости.

"Надежда переведена из исправительной колонии номер 14 Зубово-Полянского района Мордовии в ИК номер 18 поселка Потьма. Это связано с ее желанием участвовать в рассмотрении ее жалобы на отказ в УДО (условно-досрочное освобождение), которое состоится 26 июля. Надежда будет участвовать в заседании посредством видеосвязи", - сказал Верзилов.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля Зубово-Полянский суд Мордовии отказался условно-досрочно освободить участницу панк-группы Pussy Riot Надежду Толоконникову. Защита осужденной подала жалобу на это решение.