Обвиняемый в убийстве в Бирюлево: Я не согласен. Я не убивал
15:13, 17 октября 2013Мир
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Азербайджанец Орхан Зейналов, подозреваемый в убийстве жителя столичного района Бирюлево Западное Егора Щербакова, отказался от признательных показаний.
Зейналова опознала девушка погибшего : Кадр НТВ
«Я не согласен. Я не убивал», — заявил Зейналов через переводчика. Также он попросил освободить себя из-под стражи под залог, не уточнив сумму, которой располагает.
Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.
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Заседание по делу об убийстве Щербакова 17 октября проходит в Пресненском суде Москвы. В ходе него должно быть, в частности, рассмотрено ходатайство следователя об аресте Зейналова.
Ранее источники в правоохранительных органах сообщали, что Зейналов признался в убийстве Щербакова, однако списал свои действия на самооборону. Также Зейналова опознала ключевой свидетель обвинения Ксения Попова — девушка погибшего.
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