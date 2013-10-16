Родители Зейналова извинились за сына перед Россией

Орхан приехал в Москву три года назад. Он занимался торговлей в России, потому что на родине у него не было такой возможности, сообщает НТВ.

Захид, отец Орхана Зейналова: «Я педагог. Что я могу сказать? У меня два сына и две дочери. Он хотел мне помогать, поэтому уехал в Москву на заработки. Я очень сожалею, что такое случилось. Я извиняюсь за своего сына. Я не хотел, чтобы такое произошло».

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Гражданин Азербайджана Орхан Зейналов является главным подозреваемым в убийстве жителя Бирюлёво Егора Щербакова. Молодой человек был зарезан возле своего дома после того, как заступился за свою девушку. Убийство вызвало общественный резонанс и массовые беспорядки в районе.

Предполагаемого убийцу задержали накануне в подмосковной Коломне. При задержании он оказал сопротивление полиции.