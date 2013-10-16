В России Орхан Зейналов сознался в убийстве Щербакова

"В ходе допроса Зейналов дал показания по обстоятельствам убийства и сообщил, что именно он нанес удар ножом Егору Щербакову в ночь на 10 октября в Востряковском проезде, от которого потерпевший скончался", - сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин в среду.

По его словам, в 2011 году Зейналов уже был осужден Нагатинским судом Москвы за нарушение правил дорожного движения и приговорен к году лишения свободы.

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"После того, как в 2012 году Зейналов освободился из мест лишения свободы, он сразу же начал заниматься частным извозом, незаконно управляя автомобилем", - отметил Маркин.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.