В России Орхан Зейналов сознался в убийстве Щербакова
Следователи сообщили, что Орхан Зейналов, задержанный по подозрению в убийстве молодого человека в московском районе Бирюлево, признался в совершенном преступлении
"В ходе допроса Зейналов дал показания по обстоятельствам убийства и сообщил, что именно он нанес удар ножом Егору Щербакову в ночь на 10 октября в Востряковском проезде, от которого потерпевший скончался", - сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин в среду.
По его словам, в 2011 году Зейналов уже был осужден Нагатинским судом Москвы за нарушение правил дорожного движения и приговорен к году лишения свободы.
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"После того, как в 2012 году Зейналов освободился из мест лишения свободы, он сразу же начал заниматься частным извозом, незаконно управляя автомобилем", - отметил Маркин.
Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.