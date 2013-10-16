Суд закрыл овощебазу в Бирюлево на три месяца

Чертановский суд Москвы принял решение закрыть Покровскую овощную базу на три месяца. Решение было принято по иску Роспотребнадзора.

Ранее ведомство Геннадия Онищенко выявило нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в работе овощебазы.

«Там всё нарушается, начиная от холодильного оборудования. Нарушены условия работы персонала, безопасного хранения продукции. Это уже даже не антисанитария. Санитарно-техническое состояние всех систем жизнеобеспечения, складских помещений дают все основания закрыть базу на постоянной основе», - заявлял глава Роспотребнадзора.

Покровская овощная база расположена недалеко от района Бирюлёво на юге Москвы. По данным СМИ, разделённая на две части база играет важную роль в снабжении Москвы зеленью и продовольствием.

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В начале октября база оказалась в центре внимания националистов, полиции, Роспотребнадзора и СМИ. В Бирюлёво от руки убийцы погиб местный житель Егор Щербаков. Подозреваемым оказался уроженец Азербайджана, работавший на бирюлёвской овощебазе.

Вечером 13 октября толпа жителей Бирюлёво и прибывшие на место событий хулиганы из числа футбольных фанатов ворвались на территорию одной из частей базы. Они сломали металлические ворота и разгромили несколько павильонов.

Сотрудники ОМОН арестовали участников погрома. Сегодня трое из них стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. 14 октября глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о необходимости закрыть базу, поскольку там нарушаются различные правила хранения и торговли продовольствием.

15 октября официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил, что расследование уголовного дела о беспорядках в московском районе Бирюлёво-Западное привело к закрытию Покровской овощной базы.

Сегодня мэр Сергей Собянин заявил депутатам Мосгордумы, что, скорее всего, овощебазу на юге Москвы больше никогда не откроют.