Суд закрыл овощебазу в Бирюлево на три месяца
Роспотребнадзор требует закрыть базу навсегда.
Чертановский суд Москвы принял решение закрыть Покровскую овощную базу на три месяца. Решение было принято по иску Роспотребнадзора.
Ранее ведомство Геннадия Онищенко выявило нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в работе овощебазы.
«Там всё нарушается, начиная от холодильного оборудования. Нарушены условия работы персонала, безопасного хранения продукции. Это уже даже не антисанитария. Санитарно-техническое состояние всех систем жизнеобеспечения, складских помещений дают все основания закрыть базу на постоянной основе», - заявлял глава Роспотребнадзора.
Покровская овощная база расположена недалеко от района Бирюлёво на юге Москвы. По данным СМИ, разделённая на две части база играет важную роль в снабжении Москвы зеленью и продовольствием.
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В начале октября база оказалась в центре внимания националистов, полиции, Роспотребнадзора и СМИ. В Бирюлёво от руки убийцы погиб местный житель Егор Щербаков. Подозреваемым оказался уроженец Азербайджана, работавший на бирюлёвской овощебазе.
Вечером 13 октября толпа жителей Бирюлёво и прибывшие на место событий хулиганы из числа футбольных фанатов ворвались на территорию одной из частей базы. Они сломали металлические ворота и разгромили несколько павильонов.
Сотрудники ОМОН арестовали участников погрома. Сегодня трое из них стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве. 14 октября глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил о необходимости закрыть базу, поскольку там нарушаются различные правила хранения и торговли продовольствием.
15 октября официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил, что расследование уголовного дела о беспорядках в московском районе Бирюлёво-Западное привело к закрытию Покровской овощной базы.
Сегодня мэр Сергей Собянин заявил депутатам Мосгордумы, что, скорее всего, овощебазу на юге Москвы больше никогда не откроют.