Бирюлевский убийца признал свою вину

Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы московского главка МВД.

"При задержании Зейналов оказал сопротивление, но никто не пострадал. В неофициальных разговорах с оперативниками после этого он признал свою вину", – сказал собеседник агентства.

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По его словам, после того как поступила информация, что предполагаемый убийца уехал в Коломну, туда была немедленно направлена группа оперативников. Выяснилось, что Зейналов скрывается в одном из местных парков.

Сотрудник полиции отметил, что преступник ждал своих знакомых, которые пообещали вывезти его из города, находящегося в 120 километрах от Москвы, и помочь скрыться от правоохранительных органов. Оружия при Зейналове не было.

"Полиция в обязательном порядке проверит Зейналова на причастность к совершению других преступлений в московском регионе", – заявил представитель пресс-службы московского главка МВД.

Напомним, во вторник днем был установлен подозреваемый в совершении преступления, им оказался Орхан Зейналов. Убийцу из Бирюлево опознал владелец квартиры, в которой он снимал комнату. Вечером преступник был задержан в подмосковной Коломне.

Московская полиция сообщала, что Зейналов был также объявлен азербайджанскими правоохранительными органами в розыск за убийство. Однако азербайджанская сторона опровергла эту информацию.

В Москве в последние несколько дней внимание властей и полиции приковано к событиям, происходящим в Бирюлево Западное. На прошлой неделе на глазах у своей девушки в этом районе был зарезан 25-летний Егор Щербаков, камеры наблюдения зафиксировали, что убийство совершил мужчина неславянской внешности.

Жители Бирюлево Западное в воскресенье вышли на "народный сход", требуя закрыть местную овощебазу, где, по их мнению, работает много нелегальных мигрантов и ужесточить миграционную политику. Акция закончилась погромом и массовыми беспорядками, были арестованы около 400 человек.

В понедельник овощебаза была временно закрыта по решению Роспотребнадзора. Позднее стало известно, что овощебаза будет закрыта по решению суда. Кроме того, после беспорядков в Бирюлево появится стационарный пост контроля за приезжими.