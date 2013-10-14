Полиция Москвы нашла в Бирюлево авто с оружием и задержала 1200 человек

Около 1,2 тысячи человек доставили в отделы полиции с овощебазы на юге Москвы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе столичной полиции.

"В ходе профилактического рейда на овощной базе в районе Бирюлево Западное доставлены в отделы полиции для проверки на причастность к совершению преступлений около 1,2 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.

Также, полицейские обнаружили автомобиль с миллионами рублей наличными и несколькими видами оружия в салоне.

"В ходе рейда обнаружен автомобиль, в салоне которого находится несколько миллионов рублей, три травматических пистолета, два ножа и бейсбольная бита. На месте работает следственно-оперативная группа", - заявили в полиции.

Напомним, в ночь на четверг в Западном Бирюлево неизвестный зарезал молодого человека, после чего скрылся. Жители района в воскресенье собрались, чтобы потребовать скорейшего расследования убийства. Овощебазу распорядились закрыть.