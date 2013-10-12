Папа Франциск послал чек на 200 евро женщине, у которой украли кошелек

Как сообщила местная газета "Гадзеттино", итальянка написала понтифику отчаянное письмо после того, как у нее украли кошелек с 54 евро, которые она заняла на лекарства мужу. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Вскоре настоятель одной из местных церквей получил чек из Ватикана с распоряжением "передать по назначению с благословениями синьоры и ее мужа".

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"Это невероятный факт: Франциск не только выходит к людям с проповедью, даря им надежду на лучшее, но и отвечает на просьбы", - сказал священник Джанни Антониацци.

Служба печати Святого Престола 12 октября также объявила, что римский первосвященник передал католической благотворительной организации "Каритас" мотоцикл "Харлей-Дэвидсон", который он получил в подарок от байкеров во время празднования в Риме 110-летия знаменитой американской марки. Как уточнил директор римского отделения "Каритас" Энрико Ферочи, мотоцикл будет выставлен на аукцион. "Цена этой модели на рынке достигает 20 тысяч долларов, но, учитывая, что "Харлей" папский, ценность, несомненно, повышается", - сказал Ди Льегро. Он уточнил, что на вырученные деньги будет отреставрирован дом для приема нуждающихся.

Согласно информации агентства АНСА, папский мотоцикл намерена приобрести компания "Харлей-Дэвидсон", чтобы поместить в свой музей редких моделей. Ранее сообщалось, что этот подарок должен был быть передан в автомобильный парк ватиканской жандармерии.