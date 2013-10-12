Президент Европарламента пригласил Папу Римского выступить перед депутатами

"Голос Папы Франциска имеет огромное влияние на то, что происходит в современном мире", — подчеркнул Мартин Шульц и добавил, что он пригласил предстоятеля Католической церкви в Страсбург ровно спустя 25 лет после выступления в Европарламенте Папы Иоанна Павла II, который 27 апреля 2014 года будет провозглашен святым, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио Ватикана.

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Отметив, что в 1988 году "было другое время", Европу еще разделял "железный занавес", глава Европарламента подчеркнул, что сейчас в единой Европе парламент должен играть ключевую роль и стать инструментом для создания более справедливого мира. По мнению Шульца, слово "человека такого большого влияния", как Папа Римский Франциск, будет очень весомым в Европарламенте.

Во время беседы, которая длилась полчаса, Франциск и Мартин Шульц обсудили проблемы бедности, миграции, будущего молодежи, которая не может найти работу, а также пожилых людей.

Единственным понтификом, выступавшим перед депутатами Европарламента в Страсбурге, был Иоанн Павел II. Он произнес свою речь 11 октября 1988 года, следующий визит был запланирован на 2004 год, однако он не состоялся.