В Молдове отменили закон о пропаганде гомосексуализма

Такое решение приняли в то время, как десятки православных священников и представителей коммунистической партии блокировали вход во Дворец Республики в Кишиневе, пытаясь сорвать сессию парламента, сообщает Радио Свобода.

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Депутаты вошли в здание через черный ход. Православные верующие протестовали против обсуждения парламентом закона, который бы гарантировал права гомосексуалов Республики Молдова.

Напомним, Кишинев надеется парафировать соглашение об ассоциации с ЕС на саммите стран Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре.