В «Свободе» заявляют, что в ЕС нужно идти без пропаганды гомосексуализма

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал во время заседания Политического этапа Национального круглого стола “Понимание ради европейского будущего”.

“К сожалению, в последнее время в некоторых кругах звучит несколько другая тональность о том, что европейские ценности - это, в том числе, и уничтожение христианских позиций”, - сказал Швайка и отметил, что ему как христианину не понятно, как можно проголосовать, в частности, за “гомосексуальные ценности в обществе”.

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“Это разрушает традиционные основы семьи, нашу украинскую самобытность и это приводит к нивелированию наших украинских ценностей”, - сказал он и привел пример Литвы, которая запретила пропаганду гомосексуализма.

“На это время это показательные тенденции, что Европейский Союз, в первую очередь, должен быть, и он будет, обязательно с участием Украины, той средой, в которой чтят и уважают традиционные ценности”, - считает депутат.

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В то же время, Швайка сказал, что “Свобода” без каких-либо препятствий поддерживает наработку оппозиционных фракций в законодательных инициативах, а также законопроекты, которые будут вноситься политическими оппонентами, если эти законопроекты “способствуют продвижению Украины в европейскую среду”.