Капитана судна Greenpeace оштрафовали за неповиновение береговой охране

Капитана корабля Greenpeace «Арктик Санрайз» Питера Уиллкокса оштрафовали на двадцать тысяч рублей (почти 5 тыс. гривен) за неповиновение береговой охране. Об этом агентство FlashNord сообщает со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Мурманской области, передает Лента.ру.

Уиллкокса, гражданина США, признали виновным в административном правонарушении, которое предусмотрено статьей 19.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор). Двадцать тысяч — максимальный штраф в соответствии со вторым пунктом этой статьи, где говорится о неповиновении береговой охране.

Уиллкокс, наряду с остальными членами экипажа «Арктик Санрайз», также обвиняется в организованном пиратстве, которое согласно Уголовному кодексу РФ карается лишением свободы на 10-15 лет. Как и другие фигуранты дела, капитан по решению мурманского суда арестован сроком на два месяца.

9 октября Следственный комитет заявил, что обвинения против экипажа «Арктик Санрайз» могут быть дополнены новыми пунктами в связи с обнаруженными на борту судна наркотическими веществами. В СК уточнили, что речь идет о маковой соломке и морфине, но других подробностей о находке не сообщили. В свою очередь, Greenpeace расценил это заявление как попытку отвлечь внимание общественности от международной кампании в защиту арестованных активистов.

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Ледокол «Арктик Санрайз» был задержан российскими пограничниками 19 сентября, на следующий день после неудачной попытки активистов Greenpeace высадиться на нефтяную платформу «Приразломная» в Печорском море. «Арктик Санрайз» отконвоировали в Мурманск, где всех членов экипажа и пассажиров взяли под стражу.

Всего в деле об акции на «Приразломной» тридцать фигурантов. В их числе двое находившихся на борту «Арктик Санрайз» журналистов — видеооператор из Великобритании Кирон Брайан и российский фотограф Денис Синяков, который работал по контракту с Greenpeace и выполнял редакционное задание «Ленты.ру».