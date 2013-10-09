Капитана судна Greenpeace оштрафовали за неповиновение береговой охране
Капитана судна Greenpeace «Арктик Санрайз» Питера Уиллкокса оштрафовали на двадцать тысяч рублей за неповиновение береговой охране.
Капитана корабля Greenpeace «Арктик Санрайз» Питера Уиллкокса оштрафовали на двадцать тысяч рублей (почти 5 тыс. гривен) за неповиновение береговой охране. Об этом агентство FlashNord сообщает со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Мурманской области, передает Лента.ру.
Уиллкокса, гражданина США, признали виновным в административном правонарушении, которое предусмотрено статьей 19.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор). Двадцать тысяч — максимальный штраф в соответствии со вторым пунктом этой статьи, где говорится о неповиновении береговой охране.
Уиллкокс, наряду с остальными членами экипажа «Арктик Санрайз», также обвиняется в организованном пиратстве, которое согласно Уголовному кодексу РФ карается лишением свободы на 10-15 лет. Как и другие фигуранты дела, капитан по решению мурманского суда арестован сроком на два месяца.
9 октября Следственный комитет заявил, что обвинения против экипажа «Арктик Санрайз» могут быть дополнены новыми пунктами в связи с обнаруженными на борту судна наркотическими веществами. В СК уточнили, что речь идет о маковой соломке и морфине, но других подробностей о находке не сообщили. В свою очередь, Greenpeace расценил это заявление как попытку отвлечь внимание общественности от международной кампании в защиту арестованных активистов.
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Ледокол «Арктик Санрайз» был задержан российскими пограничниками 19 сентября, на следующий день после неудачной попытки активистов Greenpeace высадиться на нефтяную платформу «Приразломная» в Печорском море. «Арктик Санрайз» отконвоировали в Мурманск, где всех членов экипажа и пассажиров взяли под стражу.
Всего в деле об акции на «Приразломной» тридцать фигурантов. В их числе двое находившихся на борту «Арктик Санрайз» журналистов — видеооператор из Великобритании Кирон Брайан и российский фотограф Денис Синяков, который работал по контракту с Greenpeace и выполнял редакционное задание «Ленты.ру».