Камеры наблюдения с прошлых выборов не будут использоваться на этих выборах - ЦИК

На данный момент не существует правовых оснований для использования системы видеонаблюдения, которая применялась на прошедших выборах.

Об этом заявил глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский в интервью «КоммерсантЪ – Украина», опубликованном сегодня.

В частности, глава ЦИК отметил, что «закон, в соответствии с которым система видеонаблюдения применялась на прошедших выборах, носил разовый характер. Парламент предусмотрел использование системы только на выборах 28 октября 2012 года. Правовых оснований для ее дальнейшего применения на данный момент не существует».

По словам Охендовского, «программно-аппаратные комплексы (видеокамеры и компьютеры) системы сейчас находятся на хранении в областных, Киевской и Севастопольской городских администрациях, Совмине АРК. Они абсолютно функциональны, но по первоначальному назначению, скорее всего, уже не будут использоваться».

На замечание журналиста, что «недавно Счетная палата заявила о неэффективном использовании 955,3 млн грн, выделенных для оснащения участков системой видеонаблюдения, мотивируя это тем, что, "по информации ЦИК, полученные видеоматериалы практически не использовались", и в ответ на вопрос: «Так ли это? Ваш конфликт со Счетной палатой продолжается или уже исчерпан?» Охендовский сказал: «На самом деле не было никакого конфликта. Имели место разное толкование и разные оценки одних и тех же фактов. На мой взгляд, и коллеги из Счетной палаты погорячились с отдельными заключениями, и мы были излишне эмоциональны в некоторых аспектах своей реакции на них. Главное, что на данный момент все недоразумения сняты, и можно уверенно утверждать, что обе стороны сделали необходимые выводы, и наше сотрудничество со Счетной палатой вернется в конструктивное русло».

По его словам, «…инициатива применения системы видеонаблюдения на прошлых выборах родилась не в ЦИК. Эта идея была предложена Верховной Радой прошлого созыва, причем, за очень короткий срок до начала избирательного процесса. Уверен, что депутаты руководствовались наилучшими побуждениями, стремясь обеспечить еще более высокий уровень прозрачности выборов. В день голосования работа системы действительно выглядела чрезвычайно эффектно. Эффективность же ее оказалась существенно ниже ожидаемой».

«Я исхожу прежде всего из того, насколько система оказалась востребованной обществом, насколько общество оказалось готовым воспользоваться теми плодами, которые система могла потенциально принести. Ведь с момента проведения выборов нам поступило всего около двух десятков обращений о предоставлении видеоматериалов с участков. Десятки же тысяч записей оказались ненужными и невостребованными, хотя мы и сейчас продолжаем их хранить в соответствии с законом. О том, каких усилий стоило развертывание системы за три месяца до выборов, и говорить не приходится...», - сказал глава ЦИК

При этом Охендовский не согласился с замечанием журналиста, что «получается, миллиард гривен бюджетных средств в условиях кризиса, о котором говорит власть, просто ушел в никуда».

«Почему же в никуда? Ведь все оборудование осталось, и ЦИК, понимая необходимость дальнейшего использования программно-аппаратных комплексов, рассматривает возможность их передачи местным органам исполнительной власти. Это позволит им самим, с учетом региональной специфики решить, как лучше использовать соответствующее оборудование во благо общества. В конце концов, речь идет о современных компьютерах, веб-камерах. Мы с коллегами единодушны в том, что эта техника не должна лежать на складах и устаревать, покрываясь пылью, в ожидании, будут ли ее использовать когда-либо еще», - заявил глава ЦИК.